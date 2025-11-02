ДУИ со обвинувања за нерегуларности, МВР: изборниот ден минува мирно

ДУИ денеска јавно се пожали на нерегуларности во вториот круг од локалните избори, наведувајќи дека на повеќе места се случува „масовно купување гласови“ и злоупотреба на државни ресурси.

Пратеникот Арбер Адеми оцени дека „нечесна и незаконска кампања го оцрни процесот“, алудирајќи на притисоци врз избирачите и поткуп.

Истовремено, дел од медиумите блиски до албанската заедница објавија дека партијата уште попладнево почнала да поднесува поплаки, иако засега не се објавени конкретни докази или примери по општини.

Од Министерството за внатрешни работи соопштуваат дека гласањето во вториот круг се одвива мирно, без поголеми нарушувања на јавниот ред и изборниот процес. Според информациите од МВР, во тек е редовно следење и постапување по сите пристигнати пријави.

На терен се распоредени и домашни и меѓународни набљудувачи — околу 1.600 лица, вклучувајќи акредитирани странски новинари — кои го следат процесот и треба да обезбедат дополнителна транспарентност при обработката на резултатите.

Во отсуство на официјално потврдени случаи за денешниот ден, институциите потсетуваат дека секоја сомнителна активност треба веднаш да се пријави до МВР и Јавното обвинителство. Во претходните изборни кругови беа регистрирани поединечни прекршувања поврзани со изборни кривични дела, а надлежните нагласуваат дека за секоја нова пријава ќе следуваат соодветни проверки и мерки.