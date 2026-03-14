ЦУК: Пожарот на Јабланица локализиран, армиски хеликоптер извшри 16 прелети

На територијата на државата денеска регистрирани се три пожари на отворено, меѓу кои и пожарот на планината Јабланица, кој е локализиран со помош на интевернција на армискиот хеликоптер, информираат од Центарот за управување со кризи.

Пожарот на планината Јабланица е локализиран, а во неговото гаснење утрово интервенирал и хеликоптер на Армијата, кој изврши 16 прелети и исфрли 16 ведра вода, дејствувајќи околу три часа, а во гаснењето учествувале и ТППЕ Струга, како и 12 лица од ЈП „Национални шуми“ – Јабланица, Струга.

Во Битолски регион, пожарот во дабова шума на планината Бигла, кој избувна вчера во 12:30 часот во близина на манастирот „Св. Димитрија“ во село Смилево, Општина Демир Хисар, утрово е локализиран од страна на ПШС „Бигла“ – Демир Хисар.

На терен се ангажирани 5 вработени од ПШС „Бигла“ и 2 пожарникари од ТППЕ Демир Хисар.

Во Струмички регион, како што информираат од ЦУК, ТППЕ Гевгелија од 11:05 часот интервенира на запалена трска во поле во атарот на село Богородица, Општина Гевгелија. Во интервенцијата се ангажирани 2 пожарникари со 1 противпожарно возило.