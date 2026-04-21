 Skip to main content
Република Најнови вести
Вторник, 21 април 2026
Неделник

Средба во ЦУК со претставници од САД

Македонија

21.04.2026

Во духот на зајакнување на меѓународната соработка и градењето институционална отпорност, денес во Центарот за управување со кризи (ЦУК) се одржа билатерална средба со претставници од Соединетите Американски Држави.

На средбата присуствуваше директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамет Али, заедно со високи претставници од институцијата, како и делегација составена од претставници на Институтот за безбедносно раководење, Националната гарда на Вермонт, Европската команда на САД, Амбасадата на САД и Министерството за одбрана.

Средбата беше отворена со кратко обраќање од страна на директорот Али, по што претставниците од САД ја презентираа агендата, целите и очекуваните резултати од работилницата. Во фокусот на дискусијата беа темите за континуитет на владата и критичните владини услуги, како и поддршката од земјата домаќин.

Главната цел на средбата беше унапредување на билатералната соработка и зајакнување на партнерската поддршка во насока на градење национална отпорност, преку развој на обуки и вежби во областа на кризниот менаџмент.

Оваа средба се реализираше во рамки на Меѓуресорската работилница за градење отпорност, која се одржува од 21 до 23 април 2026 година во Скопје, со учество на повеќе национални институции надлежни за оваа област, во согласност со основните барања на НАТО.

