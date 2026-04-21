Средба во ЦУК со претставници од САД

Во духот на зајакнување на меѓународната соработка и градењето институционална отпорност, денес во Центарот за управување со кризи (ЦУК) се одржа билатерална средба со претставници од Соединетите Американски Држави.

На средбата присуствуваше директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамет Али, заедно со високи претставници од институцијата, како и делегација составена од претставници на Институтот за безбедносно раководење, Националната гарда на Вермонт, Европската команда на САД, Амбасадата на САД и Министерството за одбрана.

Средбата беше отворена со кратко обраќање од страна на директорот Али, по што претставниците од САД ја презентираа агендата, целите и очекуваните резултати од работилницата. Во фокусот на дискусијата беа темите за континуитет на владата и критичните владини услуги, како и поддршката од земјата домаќин.

Главната цел на средбата беше унапредување на билатералната соработка и зајакнување на партнерската поддршка во насока на градење национална отпорност, преку развој на обуки и вежби во областа на кризниот менаџмент.

Оваа средба се реализираше во рамки на Меѓуресорската работилница за градење отпорност, која се одржува од 21 до 23 април 2026 година во Скопје, со учество на повеќе национални институции надлежни за оваа област, во согласност со основните барања на НАТО.