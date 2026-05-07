Берсе во Македонија: Работиме на спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права донесени против Бугарија

МИА

Работиме на спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права донесени против Бугарија – изјави денеска генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсе, одговарајќи на новинарски прашања на заедничката прес-конференција со министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски.

– Не е само важна улогата во донесувањето на одлуките на Судот за човекови права, туку и во нивно спроведување. Во случајот што го споменавте за Бугарија, знаете дека имаме преглед на одлуките што сè уште не се извршени. И работиме на ова. Постигнавме одреден напредок, би рекол, во последниот месец, потребно е малку време, но знаете, мислам, стабилноста на процесот е исто така важна затоа што мора да биде повеќе од само симболично решение – рече Берсе.

Според него, постигнат е одреден напредок во последните 12 месеци и посочи оти прашањето ќе го разгледа Комитетот на министрите порано оваа година со цел да спроведувањето на одлуиките да стане реалност.

– Вие сте целосно во право, беше предолго извршувањето. Тоа е јасно. Но продолжуваме да работиме на ова и се надевам дека ќе имаме позитивен резултат многу бргу – додаде Берсе.

Во однос на забраната за влез во Бугарија на десет години на адвокатот Тони Менкиноски, кој ги застапува Македонците од Бугарија пред ЕСЧП, Берсе рече дека не може да коментира конкретен случај, но, вели, заштитата на адвокатите е од суштинско значење во едно општество.

– И токму затоа Советот на Европа разработи специјална Конвенција за заштита на адвокатите од непријателски дејства, не знам дека и Македонија ја има потпишано оваа Конвенција, не се спроведува сè уште бидејќи е во фаза на разработка, но и Комисијата за човекови права ќе може да ја заврши својата работа и во овој случај да ја процени ситуацијата – рече Берсе.

Во однос на одлуките на ЕСЧП, Муцунски, од своја страна, рече дека ние сме држава што доследно ги применува пресудите на судот.