Алиу: Усвоен првиот Национален план за справување со масовни жртви, подготвени и протоколи за изгореници и трауми

Министерот за здравство Азир Алиу на денешната завршна сесија од Меѓународната конференција „Институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани – една година потоа“, организирана од Владата, презентираше Национален план за справување со масовни жртви, усвоен на последната владина седница, оценувајќи дека станува збор за прв таков документ во државата, изработен со поддршка на Светската здравствена организација (СЗО).

– Овој план не е одговор само на едно трауматично општествено искуство кое што го имавме, туку и на повеќе тешки моменти што ги преживеа нашата држава во изминатите години – автобуската несреќа во Ласкарци, модуларната болница во Тетово, автобусот што изгоре во Бугарија, а потоа и Кочани – истакна Алиу.

Според него, секој од овие настани покажал дека при трагедии со масовни жртви, покрај човечката пожртвуваност, е потребна силна, усогласена и однапред подготвена институционална реакција.

Со имплементацијата на планот, вели, се очекува намалување на смртноста и зголемување на преживувањето при масовни жртви и инциденти, унапредување на координацијата меѓу институциите, подигнување на оперативната готовност на здравствените установи, како и развој на систем за обуки, симулациски вежби и континуирано усовршување на професионалците.

– Неговата суштинска вредност е во тоа што јасно ги дефинира улогите и одговорностите на сите надлежни институции и го структуира одговорот на три клучни нивоа. И тоа, на стратегиско ниво, каде што планот предвидува активирање на кризно управување, централизирано донесување одлуки и меѓусекторска координација. На ниво на здравствена установа, планот ја утврдува организацијата на прием и третман на голем број повредени, мобилизација на персоналот, опремата и одржувањето на континуитетот на здравствените услуги. На предболничко ниво на организација на институциите се утврдува теренската тријажа и укажувањето медицинска помош, евакуација, транспорт и воспоставување истурена медицинска станица, каде што е потребно, појасни Алиу во неговото обраќање.

Министерот информираше и дека е изготвен првиот национален протокол за изгореници, кој, како што рече, претставува клучен чекор во стандардизирањето и унапредувањето на третманот на пациентите со изгореници на национално ниво и додаде дека во завршна фаза е и изработката на АТЛС-протокол за напредно одржување во живот при трауми.

– Искуството од трагичниот настан во Кочани покажа дека изгорениците се меѓу најтешките трауматски повреди и бараат брз, координиран и мултидисциплинарен пристап. Затоа овој протокол се темели на современите препораки од водечките европски и американски протоколи за изгореници, прилагодени на нашиот здравствен систем и ресурсите во државата – нагласи Алиу.

На завршната сесија свое обраќање имаше и претседателката на државата Гордана Сиљановска-Давкова, која посочи дека не може да се намали болката на семејствата кои ги имаат загубено своите најмили или се соочуваат со последиците од трагедијата, но „можеме и мораме да направиме сѐ што е во наша моќ ваквите трагедии никогаш да не се повторат“.

Посочи и дека вистинската мерка на една држава не се гледа во моментите на стабилност, туку во начинот на кој се соочува со своите кризи. Демократските системи, таа оцени дека се поотпорни на кризи и полесно се справуваат со нив. – Кризата е лакмус за демократијата оти се проверуваат и институциите и професионалната етика и човечката солидарност – изјави Сиљановска-Давкова.

На завршната сесија, претходно беа доделени и благодарници за домашните здравствени установи.