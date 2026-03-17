Пониски цени за над 300 лека, меѓу кои и „ксарелто“ за третман на кардиоваскуларни заболувања

Министерството за здравство ја информира јавноста дека е спроведено годишното усогласување на максималните цени на лековите за 2026 година, согласно важечката методологија за формирање на цените.

Цените на лековите претставуваат клучен инструмент за обезбедување достапна терапија за граѓаните и одржливост на здравствениот систем, поради што нивното утврдување е стратешка одлука со директно влијание врз јавните здравствени расходи, појаснува министерот за здравство Азир Алиу во пишана изјава.

Врз основа на анализите и преговорите, утврдени биле намалувања на максималните цени кај лековите каде што постојат соодветни пазарни показатели.

На веб-страницата на Министерството се објавени одлуките со новите намалени максимални цени, при што намалување е постигнато кај 156 оригинаторни лекови, 174 генерички лекови и 13 лекови од интервентен увоз, се додава во соопштението.

Како што е најавено, новите цени ќе почнат да се применуваат од 1 мај, годинава, по периодот во кој фармацевтските компании ќе ги усогласат цените во прометот на големо и мало.

Особено го издвојуваме намалувањето на цената на лекот „ксарелто“ (ривароксабан), што се користи во третман на кардиоваскуларни заболувања. Кај овој лек е постигнато значително намалување на цената во прометот на големо: за таблети од 15 милиграми и 20 милиграми: од 2.307,48 денари на 1.606,10 денари, за таблети од 10 милиграми: од 824,10 денари на 589,45 денари, се додава во соопштението.

Според министерот Алиу, со оваа мерка се овозможува поголема достапност на терапијата за пациентите, особено имајќи предвид дека станува збор за лек што често се набавувал од странство, поради пониски цени.

Министерството за здравство информира дека овој лек е приоритет за вклучување на Позитивната листа за примарна здравствена заштита во текот на 2026 година.