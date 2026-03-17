Иран сепак може да игра на СП, но во Мексико наместо во САД

Иранската фудбалска федерација побара од Светската фудбалска федерација (ФИФА) да ги премести натпреварите од групната фаза на Светското првенство во 2026 година од САД во Мексико.

– Бидејќи Трамп јасно стави до знаење дека не може да ја гарантира безбедноста на иранската репрезентација, дефинитивно нема да патуваме во САД. Во преговори сме со ФИФА за домаќинство на натпреварите од Светското првенство во Мексико, изјави претседателот на Иранската фудбалска федерација, Мехди Таџ.

Турнирот ќе се одржи за прв пат во три земји – САД, Канада и Мексико – од 11 јуни до 19 јули. Според првичниот распоред, сите три натпревари на Иран требаше да се одржат во САД: на 16 јуни во Инглвуд, против Нов Зеланд, на 21 јуни во Инглвуд, против Белгија и на 27 јуни во Сиетл против Египет.

Претходно, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека смета дека присуството на Иранците на турнирот е несоодветно за нивната сопствена безбедност. По ова, иранскиот министер за спорт Ахмад Донјамали побара ФИФА да ја поништи својата одлука турнирот да биде домаќин на САД.

Во меѓувреме, генералниот секретар на Азиската фудбалска конфедерација Виндзор Џон во понеделник изјави дека Иран сè уште планира да учествува на Светското првенство.