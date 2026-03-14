Трамп:  Многу земји ќе испратат бродови во Ормускиот Теснец

14.03.2026

 Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека многу земји ќе испратат воени бродови за да се осигурат дека Ормускиот Теснец останува отворен, но не даде детали за тоа кои земји се согласиле.

„Многу земји, особено оние погодени од обидот на Иран да го затвори Ормускиот Теснец, ќе испратат воени бродови заедно со САД за да го одржат теснецот отворен и безбеден“, напиша Трамп во објава на неговата платформа Truth Social.

Американскиот претседател рече дека се надева оти Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија и други земји ќе испратат бродови таму.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар за тоа кои земји се согласиле да ги испратат бродовите.

Поврзани вести

Колумни  | 14.03.2026
Војната на Трамп
Свет  | 14.03.2026
Трамп објави снимка од нападот на иранскиот остров Харг: Биле нападнати воена база и писта за авиони
Свет  | 13.03.2026
Трамп најави нови напади врз Иран следната недела
