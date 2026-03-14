Лудило во Белград, падна и Фенербахче

Кошаркарите на Црвена ѕвезда синоќа на свој терен го победија тимот на Фенербахче со 79:73. Клучната предност во триумфот над европскиот шампион „црвено-белите“ ја остварија во третата четвртина која заврши 28:14.

Ова беше натпревар од 31. коло од Евролигата по која белграѓани стигнаа до 18. победа.

Најефикасен во домашниот тим беше Монеке со 21 поен, во турскиот тим најмногу поени даде Болдвин – 16.

На другите две средби од Евролигата одиграни синоќа:

Барселона – Хапоел Тел-Авив 75:80

Милано – Макаби 96:87.

На табелата води Фенербахче со 22-8 (победи-порази), Олимпијакос, Реал Мадрид и Валенисја имаат биланс 20-11..