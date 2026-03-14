14.03.2026
Aко вечерва изгуби од Вест Хем, готово е со Гвардиола и Сити

Тренерот на Манчестер сити, Жозеп Гвардиола, ги процени изгледите на својот тим за титула пред нивниот натпревар од 30. коло од англиската Премиер лига против Вест Хем.

– Го имаме Вест Хем на патот. Премиер лигата е најтешкото натпреварување. Сè уште сме втори, знаејќи дека ако изгубиме бодови, сè е завршено за нас. Секогаш велев дека во последните 10 натпревари, секој тим се бори за нешто – место за опстанок, место во Лигата на Европа, место во Лигата на конференцијата, место во Лигата на шампионите, шампионатот. Тоа е нормално, секој натпревар е важен. Сега нема да има втора шанса, изјави Гвардиола за „Би-би-си“.

Натпреварот Вест Хем – Манчестер сити ќе се одржи вечер со почеток во 21 часот.

Сити е втор на табелата во Премиер лигата, седум бода зад лидерот Арсенал и натпревар помалку

Поврзани вести

Фудбал  | 05.03.2026
Сити киксна, Гвардиола уште се надева на титулата
Фудбал  | 26.11.2025
Гвардиола најде оправдување за поразот од Баер
Фудбал  | 06.11.2025
Сити е на добар пат, смета Гвардиола
