Запознајте ја Виолета: Центарот на приказната во операта „Травијата“ на 20 февруари во Македонската опера и балет

Зошто „Травијата“, и по повеќе од еден век, продолжува да ги полни салоните ширум светот? Затоа што во центарот на приказната е Виолета, силна, ранлива и подготвена да жртвува сè за љубовта.

На 20 февруари во 19:30 часот, оваа безвременска приказна повторно ќе оживее на големата сцена на Македонската опера и балет, со моќна изведба, впечатлива сценографија и оркестар што ќе ве воодушеви.

Вие сте дел од нашата заедница. Затоа, ве охрабруваме навреме да го обезбедите вашето место и да ја доживеете магијата одблиску.