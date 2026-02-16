Пејковски: Македонската култура има потенцијал, има поддршка и има визија

Во празничната атмосфера исполнета со симболиката на „Св. Трифун“, празникот на лозата, плодноста и благословот, се одржа значајна работна средба меѓу директорот на Македонски културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски, и градоначалникот на Општина Кавадарци, Митко Јанчев.

Средбата помина во духот на меѓусебна почит, разбирање и искрена посветеност кон вредностите што ја градат и ја одржуваат македонската културна традиција.

Разговорите беа насочени кон продлабочување на институционалната соработка и кон создавање нови можности за промоција на културното наследство и современото творештво. Во фокусот беше улогата на културата како двигател на поврзувањето, како простор каде што традицијата и современоста се надополнуваат, а уметноста станува универзален јазик на комуникација.

Во рамки на средбата, проф. д-р Пејковски му додели Плакета на градоначалникот Јанчев, како признание за неговата континуирана поддршка и вложеност во афирмацијата на македонската култура. Овој чин претставува благодарност за придонесот во создавањето услови за културен развој, за негување на традициите и за поддршка на иницијативите што ја претставуваат Македонија надвор од нејзините граници.

Особена симболика носи фактот што средбата се одржа во знакот на 20 – годишнината од основањето на Македонскиот културно-информативен центар во Софија. Две децении посветена работа, бројни културни настани, изложби, книжевни вечери и концерти, преку кои Центарот стана значајна платформа за презентација на македонската култура и духовност.

Сето тоа претставува поттик за нови иницијативи и за проширување на соработката со институциите во Македонија, особено со оние што активно придонесуваат во културниот живот на својата средина. Во тој контекст, Кавадарци со својата богата традиција и препознатливи културни манифестации зазема посебно место.

На средбата присуствуваше и претседателот на Советот д-р Стојанчо Рамов и директорот на Музеј-Галерија, Јаким Зимовски, при што беа разгледани конкретни чекори за идната соработка. Разговорите опфатија можност за потпишување Меморандум за соработка, со кој ќе се создаде цврста рамка за реализација на заеднички културни проекти и програми.

Една од иницијативите што произлегоа од средбата е организирање селективна изложба од трите години на ликовната колонија „Боите на Св. Трифун“, која претставува значаен културен белег на Кавадарци. Поставувањето на оваа изложба во просториите на Македонскиот КИЦ во Софија ќе овозможи уметничките дела создадени во духот на традицијата да бидат претставени пред поширока публика.

„Боите на Св. Трифун“ се повеќе од ликовна колонија, имено, тие се сведоштво за живата врска меѓу уметноста, земјата и човекот. Во нив се преплетуваат мотивите на лозата, сонцето и трудот, создавајќи визуелна приказна за истрајноста и креативната сила на македонскиот народ.

Средбата ја потврди заедничката определба културата да продолжи да биде мост на поврзување и соработка. Таа испрати порака дека преку институционална координација и визија можат да се создадат проекти што ќе остават траен белег и ќе придонесат за афирмација на националните вредности.

Во време кога културната дипломатија станува сè позначаен сегмент на меѓународните односи, ваквите иницијативи претставуваат пример за одговорен и достоинствен пристап кон претставувањето на македонската култура.

Со взаемна поддршка и јасна визија, оваа средба отвора ново поглавје во соработката меѓу институциите, со надеж дека идните проекти ќе донесат уште поголема видливост и признание.

Во духот на празникот што симболизира раѓање и плодност, оваа средба може да се доживее како почеток на нов циклус на заедничко творење.

Пораката што произлегува е силна и охрабрувачка – македонската култура има потенцијал, има поддршка и има визија. Таа продолжува да се развива, да се претставува достоинствено и да ги поврзува луѓето преку уметноста, традицијата и духовното наследство.