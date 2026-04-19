Учениците од четврта година во „Лазар Личеновски“ во петок ќе ја отворат својата изложба на акт во галеријата на училиштето

Учениците од четврта година во Државното средно уметничко училиште „Лазар Личеновски“ во Скопје ќе ја отворат својата изложба на акт во петок во 20:00 часот во галеријата на училиштето.

Изложбата претставува завршен дел од нивната наставна работа и практична уметничка обука, а е реализирана под менторство на професорката Мирослава Микица Трујкановиќ.

На изложбата ќе бидат претставени избор од ученички дела работени во техниките на цртеж и сликарство, со фокус на човечката фигура, пропорции и композиција. Преку актот како традиционална ликовна дисциплина, учениците го прикажуваат својот напредок во визуелното изразување и академското изучување на формата.

Настанот има за цел да ја прикаже креативноста и уметничкиот развој на младите автори, како и да овозможи увид во нивната работа пред професори, соученици и пошироката јавност.

Изложбата е отворена за посетители и претставува дел од редовните годишни активности на училиштето „Лазар Личеновски“.