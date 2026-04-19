 Skip to main content
19.04.2026
Република Најнови вести
Недела, 19 април 2026
Неделник

Учениците од четврта година во „Лазар Личеновски“ во петок ќе ја отворат својата изложба на акт во галеријата на училиштето

Култура

19.04.2026

Учениците од четврта година во Државното средно уметничко училиште „Лазар Личеновски“ во Скопје ќе ја отворат својата изложба на акт во петок во 20:00 часот во галеријата на училиштето.

Изложбата претставува завршен дел од нивната наставна работа и практична уметничка обука, а е реализирана под менторство на професорката Мирослава Микица Трујкановиќ.

На изложбата ќе бидат претставени избор од ученички дела работени во техниките на цртеж и сликарство, со фокус на човечката фигура, пропорции и композиција. Преку актот како традиционална ликовна дисциплина, учениците го прикажуваат својот напредок во визуелното изразување и академското изучување на формата.

Настанот има за цел да ја прикаже креативноста и уметничкиот развој на младите автори, како и да овозможи увид во нивната работа пред професори, соученици и пошироката јавност.

Изложбата е отворена за посетители и претставува дел од редовните годишни активности на училиштето „Лазар Личеновски“.

Поврзани вести

Култура  | 18.04.2026
Отворена изложбата „Дозимери“ од Драган Верговски -Алпи
Култура  | 18.04.2026
Изложбата „Архетип на линијата: Генетика на орнаментот“ на Анета Атанасовски од денеска во Музеј на Македонија
Култура  | 17.04.2026
Изложбата „Дозимери“ од Драган Верговски -Алпи од денеска во Ликовната галерија од ЦК „Марко Цепенков“