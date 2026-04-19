Силно невреме во Словенија

Силно невреме со поројни дождови, силен ветер и град денеска ја погоди Словенија. Погодени се повеќе региони, а најсериозни проблеми се пријавени во Велење, каде обилните врнежи предизвикаа локални поплави.

Станува збор за изразен атмосферски фронт кој во текот на вечерта ќе доносе нестабилно време и во регионот. Во Загреб веќе се почувствувани првите знаци на влошување на времето, регистрирани се поројни врнежи и засилен ветер.

Словенечкиот хидрометеоролошки завод издаде жолт метеоаларм за делови од земјата, предупредувајќи на нестабилни услови и можни грмежи. Граѓаните се повикуваат на зголемена внимателност.