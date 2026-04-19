Новата нафтена рута низ Турција би можела да го заобиколи Ормутскиот теснец

Проект за транспорт на нафта од Ирак преку Турција би можел да реши неколку проблеми одеднаш. Проектот за гасоводот Басра-Џејхан би можел да стане стратешко решение за енергетската безбедност на регионот поради ризиците во Ормутскиот теснец, вели Фатих Бирол, директор на Меѓународната агенција за енергетика.

„Новиот гасовод би можел да стане „златна можност“ и за Турција и за глобалниот енергетски пазар“, објавува турскиот весник Хуриет.

Проектот за гасоводот Басра-Џејхан предвидува транспорт на нафта од јужните нафтени полиња на Ирак (регионот Басра) низ земјата до турското пристаниште Џејхан на Средоземното Море. Се смета за алтернатива на рутите низ Ормутскиот теснец, кои се предмет на геополитички ризици.

Директорот на Меѓународната агенција за енергетика, Фатих Бирол, изјави за Хуриет на маргините на форумот во Анталија дека нестабилноста во Ормутскиот теснец го принудува барањето алтернативни рути за снабдување со нафта.

Според него, проектот за транспорт на нафта од Ирак преку Турција би можел да реши неколку проблеми истовремено: обезбедување стабилен извоз во Багдад, зајакнување на улогата на Анкара како енергетски центар и зголемување на енергетската безбедност на Европа.

Експертот нагласува дека имплементацијата на овој проект би барала политичка координација меѓу Турција и Ирак, како и привлекување меѓународно финансирање, вклучително и финансирање од европски земји заинтересирани за диверзификација на снабдувањето.

„Отворањето на Ормутскиот теснец беше добредојдена вест. Сепак, бидејќи тој е затворен еднаш засекогаш, а заканата од негово затворање сега ќе виси над сите актери како Дамоклов меч, напорите за диверзификација и наоѓање алтернативни патишта, алтернативни технологии и алтернативни горива ќе продолжат со исто темпо“, рече Бирол.

Според него, енергетските капацитети во регионот, вклучувајќи ги рафинериите за нафта и гас и терминалите за течен природен гас (LNG), претрпеа значителна штета.

„Ако оваа штета не се поправи, ќе биде сè потешко да се реактивираат. Особено, откако ќе се деактивираат нафтените и гасните полиња, нивната рехабилитација може да потрае значително време“, предупреди тој.

Морнаричките сили на Иранската револуционерна гарда (ИРГК) повторно го блокираа Ормускиот теснец од саботата навечер и ќе продолжат да го прават тоа сè додека американската морнаричка блокада не биде целосно укината, се вели во соопштението од прес-службата на ИРГК.

На 13 април, американската морнарица започна со блокирање на целиот поморски сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа од двете страни на Ормускиот теснец, низ кој минуваат приближно 20 проценти од светската нафта, нафтени производи и течен природен гас (LNG).

