Одрон кај локалитетот Манчевци во стариот дел од Охрид

По неодамнешните врнежи од дожд, денес се одрона дел од ѕидот кај археолошкиот локалитет „Манчевци“ во стариот дел на Охрид, по што надлежните најавија итни мерки за стабилизација на теренот и изградба на потпорен ѕид, со цел да се спречат нови одрони и да се заштити просторот околу локалитетот.

Како што објави ОхридПрес, директорот на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, Горан Патчев, изјавил дека нивна екипа ја санира состојбата на терен. Тој посочил дека ископот кај локалитетот е направен со одобрение за археолошки истражувања и дека паралелно се преземаат мерки за да се изведе потпорен ѕид.

„Манчевци“ е локација што се истражува како туристичка атракција и археолошка целина: при истражувањата е констатирана ранохристијанска базилика од IV–V век, со откриени делови од северниот и централниот кораб и значајни елементи од мозаични подови и архитектонска декорација. Локалитетот се наоѓа во близина на Црква Света Софија, на потегот кон Антички театар – Охрид, во густо населен дел од стариот град, што ја прави стабилноста на теренот и заштитата на околината особено чувствителна тема.