17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Наскоро нова нумизматичка поставка во Археолошкиот музеј во Скопје

Култура

17.02.2026

Во Национален археолошки музеј на Република Македонија наскоро ќе биде отворена нова, внимателно подготвена нумизматичка поставка која ќе им овозможи на посетителите уникатно патување низ економската, политичката и културната историја на овие простори.

Поставката опфаќа илјадници монети од различни историски периоди – од антиката до средниот век – прикажувајќи го развојот на монетарното производство, уметноста на ковањето и значењето на парите како сведоци на времето. Секој експонат носи своја приказна за владејачките династии, трговските патишта и секојдневниот живот низ вековите.

Новата музејска целина е резултат на долгогодишна работа на стручните тимови, со посебен акцент на едукативниот и визуелниот впечаток – поставка што ќе биде подеднакво интересна и за познавачите и за пошироката публика.

Датумот на официјалното отворање ќе биде соопштен многу скоро.

