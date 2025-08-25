Гевгелија- Град на културата 2025: Изложба „Пчелна уметност“ од Филип Цветковиќ

Во рамките на програмата „Гевгелија-Град на културата 2025“, во вторник (26.8.2025), во 21 часот, во Уметничката галерија „Амам“ ќе биде отворена изложбата „Пчелна уметност“, од авторот доц. д-р Филип Цветковиќ.

Изложбата претставува единствен уметнички концепт кој ја спојува научната рефлексија со визуелната естетика, преку теми инспирирани од животот на пчелите-како симбол на општествената кохезија, трудољубивоста и биолошката рамнотежа, но и како потсетување на исклучително големите ризици со кои се соочуваат и пчелните и човековите заедници.Овој проект ја тематизира пчелата не само како природен феномеен, туку и како културен знак, длабоко вкоренет во митологијата, уметноста и еколошката мисла на современото доба.

Изложбата ќе ја отворат м-р по уметности Мирјана Крстева Массетти, директот на ЈОУ Дом на култура Македонија, Саша Јованов, директор на НУ Музеј Гевгелија и проф д-р Васко Шутаров директор на КИЦ Белград.