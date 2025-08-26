Фото-изложба и проекција на филмот „Вода и оган“ од Киро Урдин на Македокс

Од Долината Омо до Планетариумот

На своите патувања, Киро Урдин го доловува духот на местата каде животот сè уште тече со реката, сонцето и чистиот воздух – како во етиопската Долина Омо, каде насмевките светат посилно од слонова коска, а ноќите се осветлени со безброј ѕвезди. Неговата работа нè повикува да зачекориме во светови каде културите, пејзажите и луѓето се испреплетуваат во заедничка човечка приказна.

26.08. |Сули ан |

19.00 – Отворање на фото-изложбата на Киро Урдин и разговор со авторот, модериран од Тони Димков

Во Долината Омо, животот се протега меѓу сонцето, просторот и чистиот воздух.“ Запловете во светот на Киро Урдин – од живописните пејзажи на Етиопија до глобалното платно на Планетариум и филмското патување на Вода и оган.

Ве очекува вечер што ги обединува фотографијата, разговорот и филмот – средба на континенти, визии и души.