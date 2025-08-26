 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Трагедија во Кичево

Тинејџер прегазил пешак и избегал, пешакот подоцна починал

Хроника

26.08.2025

Полицијата го лишила од слобода возач во Кичево, кој со возило удрил во пешак и го напуштил местото. Пешакот подоцна починал.

Вчера (25.08.2025) во 09:20 часот во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишиле од слобода Ф.Л.(18) од Кичево. Имено, околу 06:.55 часот на пешачки премин на бул.„Ослободување“, тој со патничко возило „цитроен саксо“ со кичевски регистарски ознаки, кое го управувал, урил во пешакот С.Ш.(82) од Кичево и го напуштил местото, но во 07.10 часот се вратил без возилото. Притоа, пешакот С.Ш. се здобил со тешки тешки телесни повреди и по укажаната помош во болницата во Кичево, поради сериозноста на повредите, бил пренесен во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје каде што во 21:00 часот починал, информираат од МВР.

Лицето било задржано во полициска станица и по целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

