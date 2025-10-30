„Автопортрети и неколку палети“ – новата самостојна изложба на Мирослав Масин

На 6 ноември, во 19 часот во Галеријата „Остен“ ќе биде отворена самостојната изложба на Миро Масин „Автопортрети и неколку палети“ .

Во уметничкиот простор на Мирослав Масин, сликата секогаш била повеќе од визуелен израз – таа е животна филозофија, истражување на односот меѓу човекот и неговата креативна суштина. Со новата самостојна изложба „Автопортрети и неколку палети“, Масин повторно отвора простор за искрен дијалог меѓу уметникот и светот, преку серија дела во кои бојата, формата и личната меморија се спојуваат во единствен визуелен јазик.

Роден во 1963 година, Масин дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 1988 година, на отсек сликарство. Тој е член и поранешен претседател на Друштвото на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ), а неговиот творечки опус веќе со децении го дефинира современиот уметнички израз во земјата.

Масин има реализирано над педесет самостојни изложби во земјата и странство – меѓу нив во Џенова, Париз, Берлин, Лондон, Сараево, Љубљана и Нирнберг – и триесетина инсталации и перформанси кои ја истражуваат границата меѓу телото, просторот и општеството. Дел од неговите најпознати уметнички проекти се „Мајмун-човек-мајмун“ (1986), „Кафез“ (1992), „Миро и Емил“ (1997) и „Цивилизација“ (2000).

Во последната деценија, Масин остави длабока трага и со циклусите „Ашанте“ (2014), „Од кујната на Миро Масин“ (2019) и „Подобро на гранка одошто заглавен во лифт“ (2019) – дела кои ја обединуваат иронијата, топлината и филозофската перспектива на секојдневието.

Добитник е на државната награда „Св. Климент Охридски“ (2024) во областа на уметноста, како и на „Златна Бубамара на популарноста“ за трајни вредности во уметноста. Со своето творештво, Масин останува еден од најпрепознатливите современи македонски сликари, чиј стил ја спојува естетиката на сликарството со хуморот, критиката и нежноста на човечката природа.

Изложбата „Автопортрети и неколку палети“ го продолжува тој пат – автопортретот како разговор со сопствената сенка, а палетите како сведоштва за сите премини меѓу бојата и мислата, меѓу раката и срцето.