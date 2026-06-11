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11.06.2026
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Четврток, 11 јуни 2026
Неделник

Голем број делови од Скопје и скопско утре ќе бидат без струја

Сервиси

11.06.2026

ЕВН Македонија известува дека утре без електрична енергија ќе останат делови од Кисела Вода, Сарај, Карпош, Гази Баба, Аеродром и Сопиште.

Од 08:00 – 12:00 часот без електрична енергија ќе остане улицата Партизански Пат;
Од 08:00 – 14:00 часот без електрична енергија ќе останат село Рашче, Хлорна станица Рашче, село Бојане, село Копаница, дел од село Кондово;
Од 09:00 – 09:30 часот без електрична енергија ќе останат дел од потрошувачите од улицата Иван Цанкар;
Од 09:00 – 12:30 часот без електрична енергија ќе останат улиците 1 и 2 во Нова населба Хиподром;
Од 09:00 – 15:00 часот без електрична енергија ќе остане улицата Владимир Комаров;
Од 11:00 – 15:00 часот без електрична енергија ќе останат дел од корисниците на улицата Ванчо Мицков;
Од 13:00 – 15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците на улицата „1“ од Сопиште кон Горно Соње.

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