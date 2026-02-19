 Skip to main content
19.02.2026
Четврток, 19 февруари 2026
Тошковски: Кривични пријави за 10 лица за запленетата марихуана во Србија, двајца се веќе во притвор

19.02.2026

Во текот на денешниот ден се поднесени кривични пријави до ОЈО за гонење организиран криминал и корупција, која опфаќа 10 лица, од кои двајца се веќе во притвор, а овие 10 лица се директно или индиректно поврзани со произведената дрога“, информира министерот за внатрешни работи Тошковски за ТВ 21.

Попладнево лицата се изведени пред судија на претходна постапка и за дел од нив е определена мерка притвор. Осомничени се дека учествувале во транспортот на марихуаната од Македонија за Србија.

Имаме основани сомненија дека тие лица се поврзани со транспортот на дрогата, која беше запленета во Србија“, изјави министерот Тошковски.

