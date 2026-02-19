Тошковски: Кривични пријави за 10 лица за запленетата марихуана во Србија, двајца се веќе во притвор

Во текот на денешниот ден се поднесени кривични пријави до ОЈО за гонење организиран криминал и корупција, која опфаќа 10 лица, од кои двајца се веќе во притвор, а овие 10 лица се директно или индиректно поврзани со произведената дрога“, информира министерот за внатрешни работи Тошковски за ТВ 21.

Попладнево лицата се изведени пред судија на претходна постапка и за дел од нив е определена мерка притвор. Осомничени се дека учествувале во транспортот на марихуаната од Македонија за Србија.