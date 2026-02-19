Бодо Глимт чудо од Норвешка: Скандинавска упорност наместо милијарди

Бодо Глимт е новото чудо од Норвешка. Овој клуб вчера го победи Интер со 3-1

Додека многу европски тимови се веќе длабоко во натпреварувачкиот ритам, норвешките Бодо/Глимт во 2026 година одиграа – само три официјални натпревари.





Скандинавска упорност наспроти милијарди



Во споредба со буџетите и играчкиот кадар на Сити, Атлетико или Интер, Норвежаните се аутсајдери во секоја смисла. Но, она што им недостасува во пари, го надоместуваат со организација, храброст и тактичка дисциплина.



Клуб кој доаѓа од место поблиску до Арктичкиот круг отколку до европските метрополи уште еднаш покажува дека фудбалот не е исклучиво игра за богатите.



Ако се исклучи рускиот голман Никита Хаикин, против Интер имаше само Норвежани во жолтиот дрес, вкупно 14 од нив (со измени), од кои Фредерик Сјевелд е најдобро котираниот на пазарот со осум милиони евра.





Патем, резервниот голман на Интер, Јосеп Мартинез (девет милиони) вреди повеќе од него.