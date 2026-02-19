Тошковски: од 120.000 прекршоци во тест периодот на „Сејф сити“, сега се сведовме на 500

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, во емисијата „Клик Плус“ на ТВ21, изјави дека е горд на имплементацијата на новиот систем „Сејф сити“. Тој изјави дека бројот на прекршоци драстично се намалил, односно од 120 илјади на почетокот од тест периодот, сега има само 500 прекршоци.

Тошковски кажа дека е завршено времето на дивеење и на брзо возење по улиците.