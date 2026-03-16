16.03.2026
Тајна шахта и кражба на струја од над 56.000 евра откриени во станбено-деловен објект во Тетово

По претходни контроли во станбено-деловен објект на улицата „Браќа Миладинови“ во Тетово, Тимот за откривање на неовластено користење на електрична енергија утврди тешка кражба на електрична енергија.

Објектот работи како ресторан, спа центар, фитнес центар и салон за убавина, извести Елекртодистрибуција.

Како што објавија, констатирано е противправно користење на електрична енергија преку специјално изработена подземна шахта и директно неовластено приклучување на нисконапонски кабелски вод.

Од страна на Електродистрибуција се преземени мерки и е изготвена фактура за надомест на штета во износ од 3.459.428,00 денари.

