Kaлас им се лути на САД дека ги олеснија санкциите за руската нафта

Високата претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, денеска ја оцени како „опасен преседан“ одлуката на САД привремено да ги олесни санкциите против извозот на руска нафта.

– Русија треба да има помалку, а не повеќе средства да води војна – додаде Калас пред почетокот на денешниот состанок на европските министри за надворешни работи во Брисел.

Таа повика настаните на Блискиот Исток да не го одвлекуваат вниманието од војната во Украина.

– Затворањето на Ормускиот теснец е во интерес и на Русија – нагласи Калас.

Главното прашање е како теснецот да остане отворен, бидејќи оттаму поминуваат 95 отсто од енергетските испораки за Азија, посочи Калас. Таа соопшти дека разговарала со генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, дали во овој случај може да се примени пристап како кај договорот за извоз на украинско жито преку Црното Море, во однос на ѓубривата.