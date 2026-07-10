Проширена истрагата за нелегалниот ботокс, осомничени уште четири лица

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Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ја проширува истрагата за случајот со нелегален увоз, дистрибуција и апликација на медицински лекови и медицински помагала, познат во јавноста како случајот со ботоксите, при што се осомничени уште четири лица.

Како што соопшти Обвинителството, во рамки на истражната постапка вчера биле извршени претреси на пет локации во Скопје, меѓу кои и во две здравствени установи. Во акцијата биле приведени три лица, меѓу нив и двајца лекари.

Врз основа на обезбедениот доказен материјал, јавниот обвинител донел Наредба за спроведување истражна постапка против четири лица. Тројца од осомничените се гонат за кривичните дела „злосторничко здружување“ и „повреда на права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма“, додека четвртото лице е осомничено за „повреда на права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма“.

По предлог на надлежниот јавен обвинител, судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје на сите четворица осомничени им определил мерки на претпазливост.

Предметот беше отворен во април годинава, кога Обвинителството поведе истрага против 17 физички и шест правни лица поради сомнение за инволвираност во кривичните дела „злосторничко здружување“, „повреда на права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма“ и „примање поткуп“.

Од Обвинителството информираат дека истрагата продолжува со цел целосно расчистување на случајот и утврдување на евентуална вмешаност и на други лица.