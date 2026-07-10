Состанок во Атина на операторите за пренос на гас од седумте земји од Вертикалниот коридор, меѓу кои и Македонија

Министерство за животна средина и енергетика на Грција

Претставници на грчкиот оператор за пренос на природен гас ДЕСФА, операторите на преносните системи од земјите од Вертикалниот коридор, Грција, Бугарија, Унгарија, Украина, Романија, Македонија и Србија, како и компаниите Гастрејд и ИЦГБ, денеска одржаа состанок во Атина, на кој присуствувале и министрите за енергетика на Грција и Бугарија, соопштија од грчкото Министерство за животна средина и енергетика, јави дописничката на МИА од Атина.

Оваа разврска го означува почетокот на техничките активности потребни за проширување на иницијативата „Вертикален коридор“ кон Македонија и Србија, по политичката одлука донесена на квадрилатералната министерска средба што ја организираше Министерство за животна средина и енергетика во Атина на 15 мај, соопштија од грчкото Министерство.

Пред речиси два месеци, на министерската средба на која присуствуваа министрите за енергетика на Македонија, Србија, Бугарија и домаќинот Грција беше одлучено да се прошири Вертикалниот коридор кон нашата земја и Србија.

Токму овој коридор беше во фокусот и на денешната средба на министерот за животна средина и енергетика на Грција Ставрос Папаставру и неговата бугарска колешка Ива Петрова.

Папаставру рече дека „Вертикалниот коридор е густа и сигурна регионална енергетска мрежа, со учество на сите земји од регионот, без да се чекаат иницијативи од други“.

Обединувањето на енергетскиот пазар може да биде прв чекор кон интеграцијата на Западен Балкан во европското семејство. Претходно, со министерката Петрова се согласивме да соработуваме за да подготвиме документ (policy paper) за Советот на министрите за енергетика, во кој на многу конкретен, амбициозен, но истовремено и реален начин ќе биде претставена заедничката перцепција на нашите земји и на операторите на преносните системи за тоа што треба да се направи за да се зајакне и забрза оваа иницијатива. Како можеме да создадеме кредибилен и добро поврзан енергетски систем во југоисточна и централна Европа, а ние ја преземаме иницијативата, како на политичко, така и на ниво на операторите на преносните системи и предлагаме до Брисел конкретни проекти што ќе ги отстранат постоечките пречки и ќе ја подобрат енергетската ефикасност на регионот, рече Папаставру.

Министерката за енергетика на Бугарија посочи дека не станува збор само за планови или намери, туку постои вистински напредок, нагласувајќи дека со оглед на геополитичките предизвици, „енергетската безбедност истовремено е и економска безбедност, отпорност и национална безбедност“.