Притвор за тетовец поради закани на Фејсбук кон жена и функционери од политичка партија

Основното јавно обвинителство Тетово постапувајќи по кривична пријава од СВР Тетов, поведе постапка против 49-годишен тетовец за кого постои основано сомнение дека извршил кривично дело – Загрозување на сигурноста според член 144 став 5 од Кривичниот законик.

Осомничениот, на 28 октомври, од профил на социјалната мрежа Фејсбук објавил видео и текст на албански јазик во кој отворено се заканил со убиство и други тешки кривични дела кон една жена и кон функционери од една политичка партија и лица со политичко уверување. Со објавата која имала навредлива, омаловажувачка, но и заканувачка содржина кај оштетената предизвикал чувство на вознемиреност и страв, се наведува во соопштението од Јавното обвинителство.

Јавниот обвинител, ценејќи ги сите околности, до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Тетово поднел предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Судот го прифатил предлогот и ја определи притворската мерка.