 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

Притвор за тетовец поради закани на Фејсбук кон жена и функционери од политичка партија

Хроника

31.10.2025

Основното јавно обвинителство Тетово постапувајќи по кривична пријава од СВР Тетов, поведе постапка против 49-годишен тетовец за кого постои основано сомнение дека извршил кривично дело – Загрозување на сигурноста според член 144 став 5 од Кривичниот законик.

Осомничениот, на 28 октомври, од профил на социјалната мрежа Фејсбук објавил видео и текст на албански јазик во кој отворено се заканил со убиство и други тешки кривични дела кон една жена и кон функционери од една политичка партија и лица со политичко уверување. Со објавата која имала навредлива, омаловажувачка, но и заканувачка содржина кај оштетената предизвикал чувство на вознемиреност и страв, се наведува во соопштението од Јавното обвинителство.

Јавниот обвинител, ценејќи ги сите околности, до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Тетово поднел предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Судот го прифатил предлогот и ја определи притворската мерка.

Поврзани вести

Хроника  | 28.10.2025
Одреден притвор за директорот и управителот за отпад во „Комунална хигиена“
Хроника  | 23.10.2025
Кривичен одреди притвор и куќен притвор за осомничените за лихварство и перење пари
Хроника  | 21.10.2025
Продолжен притворот за Нино Васев
﻿