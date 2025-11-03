 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Познат идентитетот на загинатиот велосипедист, бил поранешен директор на Охис

Хроника

03.11.2025

Фото: Freepik

Загинатиот велосипедист кој денеска настрада во Скопје е Јорго Ќуќа поранешен директор на Охис.

Ќуќа беше тешко повреден а подоцна починал по сообраќајна несреќа што попладнево се случи на булеварот „Илинден“ во Скопје.

Според првичните информации, несреќата се случила кога автомобил удрил во велосипед управуван од машко лице.

Лицето кое го згазил познатиот стопанственик Ќуќа е фатено од полицијата откако претходно го напуштило местото на трагедијата.

Ќуќа беше долгогодишен директор на гигантот Охис.

Извор: Expres.mk

