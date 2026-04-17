Полицаец дивеел со „бмв“: Без дозвола, пијан и двојно побрзо од дозволеното

Одделот за внатрешна контрола при МВР поднесе кривична пријава против полициски службеник од Битола, откако бил фатен како управува возило со активна забрана, под дејство на алкохол и со брзина речиси двојно поголема од дозволената.

Станува збор за Д.М., полицаец во Полициската станица за граничен премин и граничен надзор Меџитлија, против кого до Основното јавно обвинителство Битола е поднесена пријава за кривично дело „безобѕирно управување со моторно возило“.

Според МВР, на 1 април 2026 година, надвор од работното време, тој управувал патничко возило „бмв“ на улицата „8 Септември“ во Битола, иако имал активна забрана за управување со возило од „Б“ категорија.

Дополнително, возел со брзина од 98 километри на час во населено место каде дозволената брзина е 50 километри на час, а алкотестот покажал 0,73 промили алкохол во организмот.

По насоки на јавен обвинител, возилото му е одземено.

Против полицискиот службеник е поведена и дисциплинска постапка, при што му е одземено службеното оружје и муницијата, а упатен е и на задолжителен психијатриски и психолошки преглед.

Случајот го отвора прашањето за одговорноста и контролата во редовите на полицијата, особено кога прекршителите на законот се лица кои треба да го спроведуваат.