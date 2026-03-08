 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Почина 23-годишен осуденик од Затворот Скопје

Хроника

08.03.2026

Дваесет и тригодишен осуденик од Казнено-поправната установа Затвор Скопје починал синоќа во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи.

Како што соопштува МВР, на 7 март 2026 година во СВР Скопје од клиниките било пријавено дека кај нив со влошена здравствена состојба бил донесен С.Р. (23) од Скопје, кој издржувал казна затвор. Според информациите, тој починал во 20:10 часот, а лекар констатирал смрт.

По насоки на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција, со цел утврдување на причините за смртта.

Поврзани вести

Хроника  | 08.03.2026
Пациентка од Крива Паланка почина во возило на Итната помош
Култура  | 23.02.2026
Ин мемориам: Почина Никола Глигоров- долгогодишен директор на „Скопско лето“
Филм  | 16.02.2026
Почина оскаровецот Роберт Дувал
﻿