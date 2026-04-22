 Skip to main content
22.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Го излажале дека ќе му ја намалат затворската казна: Затвореник измамен за 890.000 денари

Хроника

22.04.2026

Freepik

Осуденик во затворот во Прилеп бил измамен дека за 890.000 денари ќе му ја намалат затворската казна.

Според информациите од МВР, вчера во полиција, осуденик од Kазнено-поправната установа Затвор Прилеп пријавил дека бил измамен од К.К. за сума од 890.000 денари.

Според пријавеното, пред околу два месеци, K.K. го довел во заблуда дека ќе му помогне да му се намали затворската казна, a за возврат од него ги побарал и добил парите во неколку наврати. Но, откако сфатил дека бил измамен, настанот го пријавил во полиција.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

