Cafe De Anatolia пристигнува во Скопје на 8 мај

Cafe De Anatolia доаѓа за првпат во Скопје со ексклузивен настап на 8 мај (Public Room), носејќи го својот глобално препознат Organic House звук кој веќе доминира на светската електронска сцена.

По настап во Романија оваа сабота и претходно во Малта, Дубаи, Ибица и Санторини, брендот продолжува со својата европска турнеја и пристигнува во Македонија како едно од најзначајните поглавја во својата приказна. Со над 2 милијарди слушања и повеќе од 30 милиони глобални следбеници, Cafe De Anatolia е една од највлијателните музички куќи во современата електронска музика, а некои ја класифицираат како основач на Organic House жанрот, како што се Forbes и Entrepreneur, со каталог од 20.000 песни.

Основан од семејството Илиеви – Зоран Илиев, Моника Илиева и Никола Илиев, брендот беше номиниран од Beatport во конкуренција со Hugel, има потпишано административен договор историски со Sony Music Publishing и стана првиот лејбл што го направил тоа во Источна Европа, и соработки со Giorgio Armani, Four Seasons, Radisson Blu и многу други, дефинирајќи нова граница меѓу музика, култура и глобален luxury lifestyle.