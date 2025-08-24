Патник и неговите пријатели нападнале таксист пред угостителски објект во Ѓорче Петров 

Вработен во такси компанија бил физички нападнат од патник во неговото возило и од неговите пријатели, по претходна расправија пред угостителски објект на подрачјето на Ѓорче Петров.

Во СВР Скопје, вчера 23:15 часот Ѓ.П. (41) од Скопје пријавил дека во 22:40 часот пред угостителски објект на подрачјето на Ѓорче Петров, вработен во такси компанија, по претходна расправија, бил физички нападнат од патник во неговото возило и од неговите пријатели, информираат од МВР.

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.