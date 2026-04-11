11.04.2026
Опожарени три возила на подрачјето на Бит Пазар, нема повредени

Хроника

Три возила се опожарени ноќеска на подрачјето на Бит Пазар, соопшти МВР.

-На 11.04.2026 во 04:24 часот во СВР Скопје е пријавено дека на подрачјето на Бит Пазар во Скопје настанал пожар во патничко возило „форд“ со скопски регистарски ознаки, сопственост на О.М.(58) од Скопје. Од пожарот се зафатени и патничко возило „бмв“ и патничко возило „фолксваген голф“, двете со скопски регистарски ознаки, наведуваат од МВР.

Од Бригадата за противпожарна заштита Скопје пожарот е изгаснат, а повредени лица нема. Извршен е увид.

