23.04.2026
Во полициска акција, лишени од слобода повеќе лица, дел од нив доктори на клиники и сопственици на дерматолошки ординации

Денеска (23.04.2026) од страна на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при под раководство на ОЈО за ГОКК се спроведува полициска акција при што е сузбиена организирана криминална група инволвирана во извршување на повеќе кривични дела.

Во рамки на акцијата, врз основа на претходно обезбени Наредби од Основен кривичен суд се вршат претреси на повеќе локации во Скопје, Струмица и Битола, пришто лишени од слобода се повеќе лица, дел од нив вработени како доктори на скопските клиники и сопственици на дерматолошки ординации.

