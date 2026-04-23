Како Христијан Мицкоски ја растури Левицата во Македонија, соседството и дел од Европа

Ламбе Арнаудов Ламбе Арнаудов

КАКО ?

Со Многу посветеност, истрајност и знаење!

“Од она што мораш да бидеш, не можеш да побегнеш – тоа го велат пророчките книги свети.

Ниту времето, ниту пак било каква моќ ја разбива вистинската форма што жива се развива.“

Јохан Волфганг ГЕТЕ

Од тука силата на егзистенцијализмот вграден во ликот на ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ како индивидуален, во нераскинлива спрега со математичко филозофската политичка магија длабоко внедрена, го прави препознатлив во неговото исклучително позитивно дејствување и учење, што како крајна цел и дестинација ја прави употреблива и применлива во секоја сфера од сéвкупното живеење во било кое општество.

Со ваков интелектуален габарит на себе, исклучително посветен на проблемите што го мачат народот, љубовта кон својата татковина со јасно потврдена зачудувачка несебичност, личниот егзистенцијализам го жртвува во корист на колективниот, на начин што, акциите на слободата, честа и благосостојбата лична, галантно ги поделува на граѓаните на МАКЕДОНИЈА, многукратно умножени по лична заслуга, а при тоа ништо да не задржи за себе.

Оваа единствена комплементарна проактивна и компаративна формула на успех комбинирана само кај ХРИСТИЈАН, од егзистенцијализам плус политичко математичка филозофија ја надминува нивната основна цел, да се занимава со современата мисла условена од тешката драматична положба на човекот во процес на индивидуални, локални, општествени и светски кризи на човековата цивилизација, ЛИДЕРОТ на ВМРО-ДПМНЕ ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ отиде чекор подалеку од познатите и признати поддржувачи на егзистенцијалистичка филозофија, во прв ред Достоевски, Жан Пол Сартр, Кјеркегор и другите и е направи применлива, видлива и употреблива.

Згора на тоа како врвен патолог одлично го познава, и ги лоцира сите симптоми на што го нагризуваат здравиот општествен организам и со сигурно воспоставена дијагноза тргна да го лечи и излекува истиот.

Нестрашлив во својот благороден поход, како врвен родољуб, патриот и интелектуалец храбро, енергично и бескомпромисно влезе во борба од која нема назад, за да го искорени, досега длабоко вкоренетото зло во левицата која што ништо не знае освен да разградува, руши и опустошува.

Тие, стрвини, шакали и мршојадци што глодаат сé од својот народ за да ги задоволат своите ниски страсти, мора да ги снема, како политички субјекти.

Прво ги разобличи, потоа систематски ги разградуваше, за никогаш повеќе да не можат да се состават бидејќи јасно тие се злосторничко здружение од најтежок вид и со тешки последици по човештвото и демократските слободарски процеси.

Тоа беше јасно воочено и пораките беа, чисто без дамка, примени како пораки, прифатени од народот како среќна иднина гарантирана за него, НАРОДОТ, но без нив.

Овие благопријатни пораки од резултатите на процесите во МАКЕДОНИЈА предводени од ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ и ВМРО-ДПМНЕ мошне силно одекнаа во соседството и во голем дел од Европа што како краен резултат носи НУЛА (0) пратеници од левите партии во парламенти со бројна состојба од 250 до 500 членови парламентарци.

Им порачувам на оние, кои што место со разум реагираат со гнев: Не правете го тоа. Гневот ќе ве изгоре вас, а ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ ќе си продолжи успешно по зацртаниот пат и цел што си ја поставил од кој нема назад и ќе го води својот народ во блескава иднина и сесрдно ќе помогне и другите државни заедници и општества како да се справат со злото, сидро што влечи надолу и има еден заеднички именител ЦРНА ЛЕВИЦА.

ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ ќе продолжи уште долго време да биде успешен, гордо исправен пред сите предизвици што се испречуваат пред НЕГО, и многу потешки од вас бедните ЛЕВИ.

Тој никогаш нема да дозволи трговци на души да завладеат со него, напротив својот личен егзистенцијализам го трансформира во колективен затоа што не може да се радува на својата благосостојба ако народот му е сиромав.

Токму овој приод на ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ е чиста спротивност на вашата девиза: “Сиромав народ, богати елити“.

НЕПРАВЕДНО! КРАЈНО НЕПРАВЕДНО! ЗАТОА ве ЗБРИША!

