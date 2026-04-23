На следните избори останува техничката влада, стравот на Филипче е дека и тие избори ќе ги изгубат, вели Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски вечерва изјави дека со измените на Законот за Влада истакна останува техничката влада и на следните избори, а се укинува за изборите после нив. Па оттука, вели Мицкоски, стравот на опозицијата и на Филипче кои се противат на овие измени е дека и следните избори ќе ги изгубат.

Измените во Законот за влада велат дека на следните парламентарни избори останува да важи техничката влада, а тоа подразбира дека како што беше за изборите во 2024-тата, на изборите во 2020-тата, на изборите во 2016-тата така и сега на следните избори парламентарни останува техничката влада. Јас 100 дена пред одржување на изборите како политички претседател на Владата давам оставка, доаѓа технички премиер, го бира Парламентот, опозицијата СДСМ учествува со свои кадри во рамките на владините тела, министерства, заменици министри итн. Мора јавноста ова да го знае, ова е факт дека на следните избори ние ќе имаме техничка влада – рече Мицкоски во интервју во Тема на денот на ТВ Сител.

Законот вели, додаде тој, дека од тие избори потоа, нема да важи, а тоа значи дека тие коишто ќе ја предводат владата после победата на следните избори веќе ќе немаат техничка влада.

Мицкоски исто така додаде дека ако СДСМ е толку силна и екипирана и дека ќе победи на следните избори како што тврди Филипче, во тој случај на следните избори СДСМ би формирала влада, а ВМРО-ДПМНЕ би била опозиција на изборите потоа, па затоа не се разбирливи аргументите на СДСМ со кои се спротивставуваат на ова решение.