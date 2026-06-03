Драма во Калифорнија: Маж се забарикадира во банка и држи заложници

Драматична заложничка криза се одвива во американскиот град Бејкерсфилд во сојузната држава Калифорнија, каде што вооружен маж се забарикадирал во филијала на банка и држи заложници, соопштија локалните власти.
Инцидентот започнал во вторникот околу 13 часот по локално време, кога полицијата примила пријава за закана со бомба во филијала на банката „Чејс“ во централното градско подрачје.
Според досега објавените информации, осомничениот влегол во банката и останал внатре со непознат број лица. По повеќечасовни преговори, полицијата успеала да обезбеди ослободување на двајца заложници, но кризата сè уште не е завршена.
Надлежните соопштија дека засега нема информации за повредени лица. Преговарачки тимови се во постојан телефонски контакт со осомничениот, додека истрагата продолжува.
Властите сè уште не можат да потврдат дали навистина има експлозивна направа во објектот, поради што безбедносните мерки се подигнати на највисоко ниво.
#WATCH : Photo Reportedly Shows Hostage Being Escorted During Bakersfield Bank Standoff pic.twitter.com/MVFatfZL5y— upuknews (@upuknews1) June 3, 2026
Во акцијата се вклучени припадници на Федералното истражно биро (ФБИ), Министерството за внатрешна безбедност на САД и дополнителни полициски сили од други делови на Калифорнија.
Од безбедносни причини евакуирани се повеќе објекти во непосредна близина на банката, која се наоѓа на аголот меѓу Честер авенија и 17. улица.
Полицијата апелираше до граѓаните да го избегнуваат подрачјето, каде што се распоредени специјални единици SWAT, тимови за деминирање, полициски кучиња, дронови и други специјализирани служби.
🇺🇸 Etats-Unis : prise d'otages dans une banque en Californie— Catherine TAVASOLI (@CTavasoli86008) June 3, 2026
🔹 Selon les médias américains, la police a indiqué mardi qu'un homme s'est barricadé à l'intérieur d'une banque avec d'autres personnes dans la ville californienne de Bakersfield.
🔹 La police locale est sur place pic.twitter.com/DUeSIlVi65