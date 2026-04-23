Мицкоски: СДСМ направи историска капитулација со Бугарија, неопходна е работа на реформите. наместо коленичење и потпишување на бели листови хартија

Премиерот Христијан Мицкоски во денешното интервју во централниот дневник на Сител телевизија посочи дека по парламентарните избори во Бугарија се слушнал со Румен Радев и му ја честитал победата и ја истакнал заложбата за дијалог и добрососедски односи.

Јас следниот ден му се јавив на Радев, му честитав бидејќи треба да се почитува волјата на граѓаните, таа беше недвосмислена, јасна, така што посакувам успешен мандат, посакувам и тогаш и сега добрососедски односи. Ние сме секогаш подготвени за дијалог, ние сме подготвени да разговараме, да го надминеме оној спор којшто не знам од каде се случи, иако нивната официјална позиција е дека постои некаков предлог што бил прифатен од претходната Влада, и дека е доволно за да кажат тие дека нашле решение, јас не мислам дека е тоа доволно, затоа што ако било доволно, досега ќе се решело, така што јас сум подготвен да седнам, да разговарам, и да најдеме одржливо решение кое на долг рок ќе значи интеграција на Македонија во рамките на ЕУ, процес од кој најмногу би добила соседна Бугарија – рече Мицкоски.

Во однос на тоа дали ќе понудиме креативни решенија, Мицкоски рече дека тие континуирано нудат речиси две години откао се на власт.

Континуирано бараме средби, разговараме со нашите партнери во Брисел. Малку сме, како да кажам во една дилема, бидејќи кога ќе побараме преку нашите партнери во Брисел билатерална средба, тие велат нема што преку Брисел, треба директно да разговараме. Кога велиме, добро ајде директно да разговараме, тие велат ова е европски предлог. Една хаотична конфузна состојба, но тоа кое ние треба да го препознаеме е дека ние прво дома треба да си ја завршиме нашата домашна задача. Кога велам нашата домашна задача, тоа значи да си ги направиме реформите кои се поврзани со реформската агенда, да направиме Македонија да биде подобро место за живеење. И во таа смисла од последниот извештај, што очекувам многу скоро да биде објавен од страна на Европската комисија, имаме исклучително голем напредок во испораката. Буквално континуирано работиме со колегите од Владата за да ги исполниме тие индикатори кои што се дел од индикативната листа содржана во реформскиот план. И тоа зависи од нас и не зависи од никој друг – истакна Мицкоски.

Тој дополни дека неопходна е работа на полето на реформите, наместо коленичење и потпишување на бели листови хартија.

Ако мислиме дека по линија на помал отпор ќе поминеме со тоа што ќе бидеме снисходливи, ќе коленичиме, ќе потпишуваме бели листови хартија, така далеку нема да стигнеме. Знам дека е тешко, проблеми има многу, знам дека трпението е се помало, знам дека и граѓаните се нестрпливи, логично е, поминати се децении, за жал поминати се многу политички елити кои што своите политички мандати ги завршуваа со многу сомнежи за криминал, корунеуспех и слично, но суштината на нашата работа е токму таа, проблемите да се решаваат, да не се создаваат нови. Ќе треба време, точно, но јас не можам да ветам дека ќе прифатам тоа што е спротивно и на моите убедувања и спротивно на тоа во кое што верувам, затоа што мислам дека тоа што го направи претходната влада, преставува историски најголемата капитулација која што некогаш некој можеше да ја направи за македонскиот народ – рече тој.

Премиерот посочи два примери кои според него се само потврда на блокадите со кои се соочува државата. Потсети дека со нашите партнери работеле на изработка на Акцискиот план за малцинства и оти целиот процес, со експерт од Стразбур за човекови права, го работеле како што биле советувани.