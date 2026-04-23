 Skip to main content
23.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 23 април 2026
Неделник

Mурињо нема ништо против пак да биде тренер на Реал

Фудбал

23.04.2026

Тренер на Бенфика, Жозе Мурињо, би го поздравил втор престој во Реал Мадрид, 13 години по неговото заминување во летото 2013 година, објави „Diario AS“.

Според шпанскиот медиум, агентот на 63-годишниот Португалец, Жорге Мендеш, го пријавил ова на службениците на Реал Мадрид, кои исто така биле информирани за клаузулата за ослободување во неговиот тековен договор со Бенфика.

Мурињо би можел да го раскине договорот со Бенфика на крајот од сезоната 2025/26, што би отворило врата за враќање во Реал Мадрид. Тој е подготвен да го стори тоа доколку е потребно, иако многу ќе зависи од тоа дали претседателот на Реал Мадрид, Флорентино Перез, ќе го поздрави неговото враќање во клубот.

Мурињо е во Бенфика од септември 2025 година, а неговиот договор е до 30 јуни 2027 година. Тој го тренираше Реал Мадрид од 2010 до 2013 година.

