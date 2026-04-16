16.04.2026
Четврток, 16 април 2026
МВР: Нема недостиг на обрасци за возачки дозволи, обезбедени резерви за три години

Македонија

Министерството за внатрешни работи најостро ги демантира дезинформациите објавени на социјалните мрежи за наводен недостиг на обрасци за возачки дозволи.

– Ја информираме јавноста дека нема никаков недостиг, туку, напротив, МВР има обезбедено резерви што се доволни за наредните три години. Термин за фотографирање на граѓаните се добива за еден ден, а возачките дозволи се изработуваат и издаваат за неколку дена, многу порано од законски пропишаниот рок – информираат од МВР.

Од Министерството апелираат до јавноста да не се шират дезинформации со кои се создава забуна меѓу граѓаните.

