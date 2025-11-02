 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

МВР: Регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк, не се потврдени пријавите за шест настани

Хроника

02.11.2025

За време на предизборниот молк заклучно до 7:00 часот утрово, односно до отворање на избирачките места, регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк од кои по три на подрачје на СВР Скопје и СВР Охрид, две на подрачје на СВР Штип и по една на подрачје на СВР Тетово и СВР Битола. По преземени мерки не се потврдени пријавите за шест настани, информира портпаролот на МВР Гоце Андреевски.

-Покрај ова, регистрирани се 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк кои се однесуваат на повик за гласање за одредени кандидати, како и објавени видеа и слики од партиски активности во штабови. Во врска со вчерашното гласање регистриран  е  настан за  фотографирање кочан со гласачките ливчиња во основното училиште „26 Јули“ во општина Шуто Оризари, при што е приведено едно лице и се преземаат мерки за расчистување на настанот, посочи Андреевски.

Нагласи дека на сите подрачја гласањето на болни и изнемоштени лица и затвореници помина без нарушување на гласањето.

Поврзани вести

Македонија  | 02.11.2025
Непречено тече гласањето во Ранковце, до 11 часот излезноста е 18,29 отсто
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Излезеноста до 11 часот е 10,1 проценти
Скопје  | 02.11.2025
Скопје се буди бавно – само 8% излезност до 11 часот
﻿