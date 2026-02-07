 Skip to main content
07.02.2026
Сабота, 7 февруари 2026
Кучиња скитници нападнале двегодишно дете во Битола, со тешки повреди пренесено на Клиниката „Мајка Тереза“ во Скопје

07.02.2026

Двегодишно дете од Битола кое било нападнато од кучиња скитници во близина на семејната куќа, со тешки повреди донесено во болница.

Како што информираат од МВР, вчера (06.02.2026) во 15:53 часот во СВР Битола од страна на доктор од Клиничка болница Битола било пријавено дека кај нив со тешки телесни повреди било донесено двегодишно дете од Битола, кое, според пријавеното, додека си играло во близина на семејната куќа во Битола, било нападнато од кучиња скитници.

Детето е пренесено во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

СВР Битола презема мерки за расчистување на настанот.

