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Неделник

Петгодишно дете испило апчиња од баба му, итно е пренесено во Скопје

Хроника

09.06.2026

Вчера во 18:40 часот, полициски службеници од ПС Гостивар извршиле разговор во педијатриското одделение во
Медицинскиот центар Гостивар, каде поради труење со лекови било донесено 5-годишно малолетно дете од село Чегране.

Како што соопшти денеска СВР Тетово, мајката на детето, Н.А. (25), појаснила дека настанот се случил околу 17:00 часот
додека таа била на работа, а детето било под надзор на неговите баба и дедо во нивната куќа, поради невнимание, детето дошло во допир со таблети кои биле оставени на лесно достапно место од страна на неговата баба и ги голтнало, по што се појавиле здравствени компликации.

Детето е затекнато во стабилна и контактибилна состојба, а по укажаната првична помош е префрлено на Детската клиника во Скопје за понатамошна нега и испитувања, информираа од СВР Тетово.

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