Петгодишно дете испило апчиња од баба му, итно е пренесено во Скопје

Вчера во 18:40 часот, полициски службеници од ПС Гостивар извршиле разговор во педијатриското одделение во

Медицинскиот центар Гостивар, каде поради труење со лекови било донесено 5-годишно малолетно дете од село Чегране.

Како што соопшти денеска СВР Тетово, мајката на детето, Н.А. (25), појаснила дека настанот се случил околу 17:00 часот

додека таа била на работа, а детето било под надзор на неговите баба и дедо во нивната куќа, поради невнимание, детето дошло во допир со таблети кои биле оставени на лесно достапно место од страна на неговата баба и ги голтнало, по што се појавиле здравствени компликации.