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09.06.2026
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Вторник, 9 јуни 2026
Неделник

Нема застои на граничните премини во земјата

Сервиси

09.06.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози, известува LAMM. Интензитетот на сообраќајот на патиштата надвор од градските средини е просечен.

На граничните премини, од страната на РМВ, нема долги задржувања за влез и излез од земјата.

LAMM препорачува прилагодување на брзината на движење, почитување на утврдените сообраќајни знаци и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ долини, речни долини и клисури, каде што постои можност за одрони. Ова особено се однесува на делниците Катланово – Велес, Маврово – Дибер – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

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