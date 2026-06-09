Нема застои на граничните премини во земјата

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози, известува LAMM. Интензитетот на сообраќајот на патиштата надвор од градските средини е просечен.

На граничните премини, од страната на РМВ, нема долги задржувања за влез и излез од земјата.

LAMM препорачува прилагодување на брзината на движење, почитување на утврдените сообраќајни знаци и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ долини, речни долини и клисури, каде што постои можност за одрони. Ова особено се однесува на делниците Катланово – Велес, Маврово – Дибер – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.