 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Царинска управа: Спречен обид за сериозен меѓународен криминал – запленети девет пиштоли, едно лице во притвор

Хроника

16.01.2026

Царинска управа

Спречен e обид за сериозен меѓународен криминал, при што запленети се девет пиштоли од кои пет со голема пробивна моќ, а едно лице, македонски државјанин, е лишено од слобода и се наоѓа во притвор.

Делото е откриено во вторникот вечерта од страна на царински службеници на граничниот премин Богородица, на излез од државата, при детален претрес на возило со македонски регистарски таблички, управувано од македонски државјанин при што во кровот, помеѓу лимот и тапацирот, се пронајдени пиштоли од марката „Црвена Застава“.

Случајот е предаден на Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги, кое го лиши од слобода лицето, и по преземање предистражни дејствија против него е поднесена кривична пријава до ОЈО Гевгелија за сторено кривично дело „неовластено држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи“, казниво согласно Кривичниот законик. По наредба на јавен обвинител, лицето се наоѓа во притвор, а истрагата е во тек.

Поврзани вести

Македонија  | 13.01.2026
Царинската управа на граничниот премин Дојран спречи обид за шверцување 5.050 штеки цигари и електронски цигари
Македонија  | 12.01.2026
Новиот скенер-рентген со вештачка интелегенција на Царинската управа открива дрога, оружје и експлозиви
Економија  | 11.01.2026
Запленетата гардероба или обувки може да се подарат само со отстрането лого и со дозвола на застапникот на брендот
﻿