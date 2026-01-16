Странци ќе влезат во нафтениот бизнис во Венецуела

Привремената претседателка на Венецуела, Делси Родригез, вчера презентираше законодавна иницијатива насочена кон зајакнување на нафтената индустрија.

Реформите ќе овозможат нови странски инвестиции во енергетскиот сектор, изјави Родригез во говорот пред националното собрание на јужноамериканската земја.

Таа најави дека мерките ќе овозможат инвестиции во нови нафтени полиња, во полиња каде што никогаш немало инвестиции, како и во оние каде што воопшто нема инфраструктура.

Привремената претседателка еден ден претходно објави дека ќе го инвестира „секој долар“ од приходите од нафта и гас во здравствениот систем на земјата, според агенцијата ДПА.

Родригез ја презеде функцијата потпретседател на земјата откако САД го заробија претседателот Николас Мадуро во воена операција претходно оваа година и го одведоа во САД, каде што ќе му се суди по обвинение за трговија со дрога.

Иако е лојален сојузник на Мадуро, вчера таа повика на дипломатија во односите со САД и најави „нова политика во Венецуела“.

Ден претходно, таа разговараше по телефон со Трамп, кој ја пофали како „одлична личност“ откако разговараше за нафта, минерали, трговија и безбедност.

Републиканскиот претседател јасно стави до знаење дека сака долгорочен пристап до нафта од Венецуела. Според податоците од Лондонскиот институт за енергетика, јужноамериканската земја поседува околу 17 проценти од светските резерви на нафта